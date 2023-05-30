«Ювентус» принял решение расстаться с Массимилиано Аллегри после завершения сезона.

Слухи о возможном уходе 55-летнего специалиста набрали обороты после вылета «Ювентуса» из Лиги Европы от «Севильи» на стадии полуфинала. По данным Tuttosport, руководство «старой синьоры» недавно вступило с Аллегри в переговоры относительно досрочного расторжения контракта. Наставник незамедлительно покинет свой пост, если компромисс будет достигнут.

Договор Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2024/25. Перед заключительным туром Серии А туринцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице.