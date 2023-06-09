Аллегри хотел оставить Милика в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поддерживал подписание полноценного контракта с Аркадиушем Миликом.

Как стало известно из авторитетных источников, «Ювентус» решил не выкупать 29-летнего польского нападающего у «Марселя», так как не согласен с требуемой ценой. По сведениям журналиста Джованни Альбанезе, такой сценарий не входил в планы наставника «бьянконери»: Аллегри обсудил с Миликом будущее и заявил, что хотел бы сохранить его в своей команде на следующий сезон.

Аркадиуш Милик отметился девятью забитыми мячами в 39 поединках за «Ювентус» во всех соревнованиях.