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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри хотел оставить Милика в «Ювентусе»

09 Июня 2023 • 21:16 Комментировать
Удинезе
0:1
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поддерживал подписание полноценного контракта с Аркадиушем Миликом.

Как стало известно из авторитетных источников, «Ювентус» решил не выкупать 29-летнего польского нападающего у «Марселя», так как не согласен с требуемой ценой. По сведениям журналиста Джованни Альбанезе, такой сценарий не входил в планы наставника «бьянконери»: Аллегри обсудил с Миликом будущее и заявил, что хотел бы сохранить его в своей команде на следующий сезон.

Аркадиуш Милик отметился девятью забитыми мячами в 39 поединках за «Ювентус» во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Массимилиано Аллегри Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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