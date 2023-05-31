Милик может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик, арендованный у «Марселя», попал в сферу интересов «Лацио».

Аренда польского игрока завершится после окончания сезона, и в «Ювентусе» пока не решили, стоит ли выкупать форварда. Как информирует журналист Даниэле Лонго, на Милика нацелился другой итальянский клуб – «Лацио». В подписании 29-летнего футболиста заинтересован лично рулевой «орлов» Маурицио Сарри. Отмечается, что римляне попробуют провернуть трансфер даже в том случае, если «Ювентус» выкупит игрока у «Марселя».

В активе Аркадиуша Милика девять забитых мячей и одна результативная передача в 38 матчах за туринцев.