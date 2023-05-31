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Чемпионат Италии. Серия А

Милик может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А

31 Мая 2023 • 22:56 Комментировать
Эмполи
...
Лацио
1 3.50 X 3.70 2 2.00
03.06 22:00

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик, арендованный у «Марселя», попал в сферу интересов «Лацио».

Аренда польского игрока завершится после окончания сезона, и в «Ювентусе» пока не решили, стоит ли выкупать форварда. Как информирует журналист Даниэле Лонго, на Милика нацелился другой итальянский клуб – «Лацио». В подписании 29-летнего футболиста заинтересован лично рулевой «орлов» Маурицио Сарри. Отмечается, что римляне попробуют провернуть трансфер даже в том случае, если «Ювентус» выкупит игрока у «Марселя».

В активе Аркадиуша Милика девять забитых мячей и одна результативная передача в 38 матчах за туринцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Марсель Аркадиуш Милик Маурицио Сарри трансферы футбола - лето 2023
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