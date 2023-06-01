«Интер» согласовал с «Лацио» условия выкупа Ачерби

Центральный защитник Франческо Ачерби будет выкуплен «Интером» у «Лацио».

35-летний футболист арендован «нерадзурри» до конца текущего сезона. Сделка изначально предусматривала опцию выкупа, однако в «Интере» пытались оформить трансфер на более выгодных условиях. Согласно сведениям Goal, клубам удалось договориться об условиях – Ачерби перейдёт в «Интер» за 2 млн евро. Трансфер будет оформлен после финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня.

Франческо Ачерби принял участие в 47 матчах «Интера» во всех турнирах текущей кампании, по одному разу отметившись голом и ассистом.