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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» согласовал с «Лацио» условия выкупа Ачерби

01 Июня 2023 • 20:56 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
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03.06 19:30

Центральный защитник Франческо Ачерби будет выкуплен «Интером» у «Лацио».

35-летний футболист арендован «нерадзурри» до конца текущего сезона. Сделка изначально предусматривала опцию выкупа, однако в «Интере» пытались оформить трансфер на более выгодных условиях. Согласно сведениям Goal, клубам удалось договориться об условиях – Ачерби перейдёт в «Интер» за 2 млн евро. Трансфер будет оформлен после финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня.

Франческо Ачерби принял участие в 47 матчах «Интера» во всех турнирах текущей кампании, по одному разу отметившись голом и ассистом.

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Лацио Интер Милан Франческо Ачерби трансферы футбола - лето 2023
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