Сарри: «Занять второе место в Серии А с «Лацио» труднее, чем выиграть Лигу Европы с «Челси»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвёл итоги сезона.

«Орлы» обыграли «Эмполи» в матче последнего тура Серии А (2:0), финишировав на второй строчке в турнирной таблице.

«Я рассчитывал, что мы улучшим позицию по сравнению с прошлым годом, но не ожидал, что мы станем вторыми. Некоторые команды набрали меньше очков, чем можно было ждать, и мы этим воспользовались.

Думаю, занять второе место с «Лацио» в Серии А труднее, чем выиграть Лигу Европы с «Челси». Надеюсь, мы продолжим прогрессировать», – цитирует журналист Альфредо Педулла рулевого римлян.

Напомним, что Маурицио Сарри выиграл Лигу Европы с «Челси» в сезоне-2018/19.