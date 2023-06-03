«Лацио» потеснил «Интер» со второго места, одолев «Эмполи»

В борьбе за второе место в Серии А «Лацио» играл на выезде против набравшего хорошую форму «Эмполи». Сверхмотивированные римляне доминировали на поле и постоянно создавали моменты. Вот только смогли забить всего дважды. После подачи с углового на ближнюю штангу на 48-й минуте Алессио Романьоли затылком метко пробил - 1:0. Только на 90-й минуте были сняты все вопросы после удара Луиса Альберто.
«Лацио» опередил «Интер» и занял второе место, «нерадзурри» на третьей строчке, «Милан» - четвертый.
Протокол игры
|48'Романьоли Алессио (0:1)
|90'Альберто Луис (0:2)
Викарио Гульельмо84' (Уйкани Самир (84') •Стоянович Петар•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато•Грасси Альберто57' (Хендерсон Лиам (57') •Бандинелли Филиппо75' (Дестро Маттиа (75') •Акпа-Акпро Жан-Даниэль• 14'Фаццини Якопо84'•Камбьяги Николо 37'• 90'Пикколи Роберто75' (Хаас Николас (75')
Проведель Иван•Хюсай Эльсейд•Патрик•Романьоли Алессио71' (Казале Николо (71') •Пеллегрини Лука•Милинкович-Савич Сергей• 40'Весино Матиас 62'71' (Катальди Данило (71') •Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Педро Родригес63' (Дзакканьи Маттиа (63')
03 июня. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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