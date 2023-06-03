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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» потеснил «Интер» со второго места, одолев «Эмполи»

03 Июня 2023 • 23:51 Комментировать
Эмполи
0:2
Лацио
окончен

В борьбе за второе место в Серии А «Лацио» играл на выезде против набравшего хорошую форму «Эмполи». Сверхмотивированные римляне доминировали на поле и постоянно создавали моменты. Вот только смогли забить всего дважды. После подачи  с углового на ближнюю штангу на 48-й минуте Алессио Романьоли затылком метко пробил - 1:0. Только на 90-й минуте были сняты все вопросы после удара Луиса Альберто.

«Лацио» опередил «Интер» и занял второе место, «нерадзурри» на третьей строчке, «Милан» - четвертый.

Протокол игры  
Эмполи0:2Лацио
  48'Романьоли Алессио (0:1)
  90'Альберто Луис (0:2)
Викарио Гульельмо 84' (Уйкани Самир ( 84') Стоянович ПетарВалюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноКакаче ЛибератоГрасси Альберто 57' (Хендерсон Лиам ( 57') Бандинелли Филиппо 75' (Дестро Маттиа ( 75') Акпа-Акпро Жан-Даниэль  14'Фаццини Якопо 84'Камбьяги Николо  37'  90'Пикколи Роберто 75' (Хаас Николас ( 75')
Запасные: Исмайли АрдианРенци АлессандроВиньято ЭмануэльПьяца МаркоСатриано МартинПеризан СамуэлеТонелли ЛоренцоПаризи Фабьяно
Проведель ИванХюсай ЭльсейдПатрикРоманьоли Алессио 71' (Казале Николо ( 71') Пеллегрини ЛукаМилинкович-Савич Сергей  40'Весино Матиас  62' 71' (Катальди Данило ( 71') Альберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле ЧироПедро Родригес 63' (Дзакканьи Маттиа ( 63')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоБашич ТомаКанчельери МаттеоРаду СтефанАнтонио МаркосГонсалес ДиегоХила МариоЛаццари Мануэль
03 июня. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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