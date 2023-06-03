«Лацио» потеснил «Интер» со второго места, одолев «Эмполи»

В борьбе за второе место в Серии А «Лацио» играл на выезде против набравшего хорошую форму «Эмполи». Сверхмотивированные римляне доминировали на поле и постоянно создавали моменты. Вот только смогли забить всего дважды. После подачи с углового на ближнюю штангу на 48-й минуте Алессио Романьоли затылком метко пробил - 1:0. Только на 90-й минуте были сняты все вопросы после удара Луиса Альберто.

«Лацио» опередил «Интер» и занял второе место, «нерадзурри» на третьей строчке, «Милан» - четвертый.