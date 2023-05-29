«Ливерпуль» нашёл усиление в «Лацио» — известна сумма возможного трансфера

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в шорт-лист «Ливерпуля».

Calcio Mercato утверждает, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует значительно усилить централью ось команды предстоящим летом, и 28-летний сербский хавбек — приоритетная цель.

По сведениям источника, «мерсисайдцы» могут заплатить за игрока около 25 миллионов евро. Однако ранее в СМИ сообщалось, что «Лацио» хочет выручить за Милинковича-Савича порядка 30-35 млн евро.

Отмечается, что контракт хавбека с клубом рассчитан до середины 2024 года. По этой причине римляне могут согласиться на предложение «Ливерпуля», чтобы не потерять игрока бесплатно.

В текущем сезоне серб забил 11 голов и отдал 8 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.

«Лацио» установил ценник на Милинковича-Савича