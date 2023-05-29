Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл усиление в «Лацио» — известна сумма возможного трансфера

29 Мая 2023 • 21:18 Комментировать
Эмполи
...
Лацио
03.06 22:00

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в шорт-лист «Ливерпуля».

Calcio Mercato утверждает, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует значительно усилить централью ось команды предстоящим летом, и 28-летний сербский хавбек — приоритетная цель.

По сведениям источника, «мерсисайдцы» могут заплатить за игрока около 25 миллионов евро. Однако ранее в СМИ сообщалось, что «Лацио» хочет выручить за Милинковича-Савича порядка 30-35 млн евро.

Отмечается, что контракт хавбека с клубом рассчитан до середины 2024 года. По этой причине римляне могут согласиться на предложение «Ливерпуля», чтобы не потерять игрока бесплатно.

В текущем сезоне серб забил 11 голов и отдал 8 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.

«Лацио» установил ценник на Милинковича-Савича

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ливерпуль Юрген Клопп Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет переманить Фирмино слухи
21:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил ситуацию с Магуайром
21:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о будущем Гринвуда
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в «Лацио» — известна сумма возможного трансфера
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет купить защитника «Торино» слухи
20:48 · Англия. Премьер-лига
Ричардс: «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов
20:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «И я Аршавина сегодня поздравил, но сообщение не удалил»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Бывший рулевой «Челси» может возглавить «Кристал Пэлас» слухи
20:11 · Россия. Премьер-лига
Одемвинге: «Арсенал» — позор, им должно быть стыдно»
20:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель позвонил топ-полузащитнику из АПЛ 1 слухи
19:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер не верит, что «Челси» будет бороться за Лигу чемпионов
19:32 · Англия. Премьер-лига
Сборная России отреагировала на удаление «Арсеналом» публикации об Аршавине
19:23 · Англия. Премьер-лига
Невилл рассказал, за счёт чего «Челси» может выстрелить в новом сезоне
19:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 80 млн евро за чемпиона мира
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» удалил публикацию об Аршавине после жалоб украинцев
Все новости
Рекомендуем