Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич открыт к переходу в «Интер», Индзаги настаивает на трансфере слухи

14 Июня 2023 • 01:26 Комментировать
Торино
0:1
Интер Милан
окончен

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич нужен миланскому «Интеру».

Действующий контракт серба с «Лацио» истекает через год, что делает его продажу нынешним летом весьма вероятной. Согласно сведениям Fcinter1908, главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги уже обсудил с 28-летним игроком возможное сотрудничество. Рулевой финалистов Лиги чемпионов настаивает на подписании Милинковича-Савича, а сам хавбек открыт к переходу в «Интер», однако руководство миланцев считает, что договориться с «Лацио» будет крайне непросто.

Ранее сообщалось, что «Лацио» намерен заработать на продаже Сергея Милинковича-Савича порядка 35 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
01:26 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич открыт к переходу в «Интер», Индзаги настаивает на трансфере слухи
01:13 · Италия. Серия А
«Милан» провёл встречу с представителями Чуквуезе
00:49 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо: «Джеко может покинуть «Интер» в ближайшие дни»
13 Июня
23:51 · Италия. Серия Б
Станкович ведёт переговоры с клубом Серии Б
23:38 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави близок к продлению контракта с «Ромой»
23:12 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил Рабио новый контракт
23:00 · Италия. Серия А
«Фенербахче» усиленно работает над подписанием Джеко
22:32 · Италия. Серия А
Клуб Серии А начал переговоры с «ПСЖ» по Верратти слухи
22:07 · Италия. Серия А
«Интер» и де Врей договорились о продлении контракта
22:00 · Италия. Серия А
Моратти: «Тактика Индзаги позволила нейтрализовать «Манчестер Сити»
21:11 · Италия. Серия А
Источник: Шкриньяр перейдет в «ПСЖ» слухи
21:03 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал о планах на будущее
20:54 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Ювентус» сделал мне предложение, но я отвечу на него позже»
20:35 · Италия. Серия А
Леау отреагировал на слухи о переходе в «ПСЖ»
18:57 · Англия. Премьер-лига
​Джака может перейти в команду Моуринью
Все новости
Рекомендуем