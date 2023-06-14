Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич нужен миланскому «Интеру».

Действующий контракт серба с «Лацио» истекает через год, что делает его продажу нынешним летом весьма вероятной. Согласно сведениям Fcinter1908, главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги уже обсудил с 28-летним игроком возможное сотрудничество. Рулевой финалистов Лиги чемпионов настаивает на подписании Милинковича-Савича, а сам хавбек открыт к переходу в «Интер», однако руководство миланцев считает, что договориться с «Лацио» будет крайне непросто.

Ранее сообщалось, что «Лацио» намерен заработать на продаже Сергея Милинковича-Савича порядка 35 млн евро.