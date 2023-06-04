Голкипер «Лацио» Проведель повторил рекорд Серии А по сухим матчам

Вратарь «Лацио» Иван Проведель вписал своё имя в историю Серии А.

В поединке последнего тура чемпионата Италии римляне обыграли «Эмполи» (2:0), а Проведель в 21-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. По данным Opta, 29-летний футболист повторил рекордный показатель Серии А по сухим матчам (с сезона 1994/95, когда за победу стали начислять три очка), который ранее принадлежал Джанлуиджи Буффону (2011/12 и 2015/16) и Моргану де Санктису (2013/14).

«Лацио» завершил сезон на второй строчке в турнирной таблице с 74 набранными очками. За всю кампанию коллектив Маурицио Сарри пропустил 30 голов в рамках лиги.