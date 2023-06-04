Романьоли: «Никто не ждал, что мы попадём в Лигу чемпионов, но мы попали»

Сменивший в прошлом сезоне клуб Алессио Романьоли подвёл итоги сезона для «Лацио», который занял второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Романьоли считает, что сделал правильный выбор в прошлом году, сменив «Милан» на «Лацио».

- Мы взяли второе место в чемпионате и вышли в Лигу чемпионов, чего от нас никто не ждал. Мы добились этого на поле. В «Лацио» я нашел проект, которому доверяю, который подходит мне по всем параметрам, - цитирует слова Алессио Романьоли pianetamilan.it.

Напомним, что футболист провел в итальянском «Милане» семь лет - с 2015 по 2022 год.