«Ювентус» близок к подписанию Милика

Нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик близок к возвращению в «Ювентус».

29-летний футболист провёл минувший сезон в цветах «бьянконери» на правах аренды. Клубам не удалось согласовать полноценный переход поляка, однако туринцы вернулись в сделку и всё же сумели убедить «Марсель» отпустить форварда. По обновлённой информации инсайдера Николо Скиры, сейчас Милик находится в шаге от перехода в «Ювентус» – осталось лишь урегулировать некоторые нюансы. Игрок будет зарабатывать порядка 3,5 млн евро в год, а контракт, как и предполагалось, рассчитан до 2026 года.

В 39 матчах за «Ювентус» Аркадиуш Милик забил девять мячей и однажды ассистировал.