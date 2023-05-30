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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб из АПЛ предложил за Фраттези 40 миллионов евро

30 Мая 2023 • 11:07 Комментировать
Сассуоло
...
Фиорентина
02.06 22:00

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези имеет хорошие шансы продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от Tuttomercato, неназванный местный клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро.

Отмечается, что на фоне этого предложения свой интерес к Фраттези также сохраняет туринский «Ювентус», но команда Массимилиано Аллегри не может себе позволить тягаться с английским клубом в финансовом плане.

Ранее тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби заявил, что его команда не заинтересована в трансфере Фраттези. Итальянец работал с Давиде, когда возглавлял «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
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САССУОЛО ФИОРЕНТИНА
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