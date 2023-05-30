Клуб из АПЛ предложил за Фраттези 40 миллионов евро

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези имеет хорошие шансы продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от Tuttomercato, неназванный местный клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро.

Отмечается, что на фоне этого предложения свой интерес к Фраттези также сохраняет туринский «Ювентус», но команда Массимилиано Аллегри не может себе позволить тягаться с английским клубом в финансовом плане.

Ранее тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби заявил, что его команда не заинтересована в трансфере Фраттези. Итальянец работал с Давиде, когда возглавлял «Сассуоло».