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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл звёздную замену ди Марии слухи

07 Июня 2023 • 02:04 Комментировать
Галатасарай
3:0
Фенербахче
окончен

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло может вернуться в Серию А.

В феврале нынешнего года 23-летний футболист перебрался в турецкий клуб из «Ромы». По данным SportItalia, Дзаньоло хочет вновь выступать на родине, чем, вероятно, воспользуется «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает игрока в качестве замены Анхелю ди Марии, покидающему клуб в качестве свободного агента. Один из возможных сценариев – аренда Дзаньоло с опцией или обязательством выкупа за 25 млн евро.

Итальянец провёл 11 матчей за «Галатасарай», отметившись пятью забитыми мячами и одним ассистом. Его контракт рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ювентус Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2023
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