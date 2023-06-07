Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло может вернуться в Серию А.

В феврале нынешнего года 23-летний футболист перебрался в турецкий клуб из «Ромы». По данным SportItalia, Дзаньоло хочет вновь выступать на родине, чем, вероятно, воспользуется «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает игрока в качестве замены Анхелю ди Марии, покидающему клуб в качестве свободного агента. Один из возможных сценариев – аренда Дзаньоло с опцией или обязательством выкупа за 25 млн евро.

Итальянец провёл 11 матчей за «Галатасарай», отметившись пятью забитыми мячами и одним ассистом. Его контракт рассчитан до 2027 года.