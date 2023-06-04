«Галатасарай» оставил не у дел «Фенербахче»

Стамбульский «Галатасарай» стильно отметил возвращение чемпионского титула, с крупным счетом переиграв «Фенербахче». Уже в первом тайме Николо Дзаньоло, пришедший в команду зимой, открыл счет, а на исходе первого часа игры Луан Перес из «Фенербахче» был удален с поля, после чего «Галатасарай» забил еще дважды - сперва это сделал Мауро Икарди, лучший бомбардир команды, а затем дубль оформил Дзаньоло.

Напомним, что накануне президент «Гаталасарая» приглашал на ужин президента «Фенербахче», однако тот отказался. «Галатасарай» стал чемпионом Турции в двадцать третий раз в своей истории, в предыдущий раз это случилось в 2019 году.