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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» оставил не у дел «Фенербахче»

04 Июня 2023 • 21:19 Комментировать
Галатасарай
3:0
Фенербахче
окончен

Стамбульский «Галатасарай» стильно отметил возвращение чемпионского титула, с крупным счетом переиграв «Фенербахче». Уже в первом тайме Николо Дзаньоло, пришедший в команду зимой, открыл счет, а на исходе первого часа игры Луан Перес из «Фенербахче» был удален с поля, после чего «Галатасарай» забил еще дважды - сперва это сделал Мауро Икарди, лучший бомбардир команды, а затем дубль оформил Дзаньоло.

Напомним, что накануне президент «Гаталасарая» приглашал на ужин президента «Фенербахче», однако тот отказался. «Галатасарай» стал чемпионом Турции в двадцать третий раз в своей истории, в предыдущий раз это случилось в 2019 году. 

Протокол игры  
Галатасарай3:0Фенербахче
(1:0) Дзаньоло Николо28'  
(2:0) Икарди Мауро71'  
(3:0) Дзаньоло Николо79'  
Муслера ФернандоБоэ СашаНельссон Виктор  12' 84' (Айхан Кан ( 84') Бардакчи АбдулкеримКаратас КазимджанКутлу БерканТоррейра Лукас 85' (Мата Хуан ( 85') Дзаньоло Николо 87' (Акгюн Юнус ( 87') Йылмаз Барыш 73' (Мертенс Дрис ( 73') Актюркоглу Мухаммед 87' (Гомис Бафетимби ( 87') Икарди Мауро
Запасные: Байрам ЭминДюбуа ЛеоКоджук ОканРашица МилотОливейра Сержиу
Эгрибайят Ирфан ДжанКадыоглу ФердиАкайдин СаметСалаи АттилаПерес Луан  61'Виллиан Арао 67' (Юксек Исмаил ( 67'  90') Гюлер Арда 65' (Мор Эмре ( 65') Зайц Миха  82'Росси Диего 46' (Осайи-Самуэль Брайт ( 46') Валенсия Эннер 76' (Педро Жоао ( 76') Бачуайи Миши 76' (Кинг Джошуа ( 76')
Запасные: Четин ОсманКавечи ИрфанАзиз СердарЯндаш Мерт ХаканОстерволде Джейден
04 июня. Стадион "НЕФ".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче
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