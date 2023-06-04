«Галатасарай» оставил не у дел «Фенербахче»

Стамбульский «Галатасарай» стильно отметил возвращение чемпионского титула, с крупным счетом переиграв «Фенербахче». Уже в первом тайме Николо Дзаньоло, пришедший в команду зимой, открыл счет, а на исходе первого часа игры Луан Перес из «Фенербахче» был удален с поля, после чего «Галатасарай» забил еще дважды - сперва это сделал Мауро Икарди, лучший бомбардир команды, а затем дубль оформил Дзаньоло.
Напомним, что накануне президент «Гаталасарая» приглашал на ужин президента «Фенербахче», однако тот отказался. «Галатасарай» стал чемпионом Турции в двадцать третий раз в своей истории, в предыдущий раз это случилось в 2019 году.
Протокол игры
|(1:0) Дзаньоло Николо28'
|(2:0) Икарди Мауро71'
|(3:0) Дзаньоло Николо79'
Муслера Фернандо•Боэ Саша•Нельссон Виктор 12'84' (Айхан Кан (84') •Бардакчи Абдулкерим•Каратас Казимджан•Кутлу Беркан•Торрейра Лукас85' (Мата Хуан (85') •Дзаньоло Николо87' (Акгюн Юнус (87') •Йылмаз Барыш73' (Мертенс Дрис (73') •Актюркоглу Мухаммед87' (Гомис Бафетимби (87') •Икарди Мауро
Эгрибайят Ирфан Джан•Кадыоглу Ферди•Акайдин Самет•Салаи Аттила•Перес Луан• 61'Виллиан Арао67' (Юксек Исмаил (67') • 90'Гюлер Арда65' (Мор Эмре (65') •Зайц Миха• 82'Росси Диего46' (Осайи-Самуэль Брайт (46') •Валенсия Эннер76' (Педро Жоао (76') •Бачуайи Миши76' (Кинг Джошуа (76')
04 июня. Стадион "НЕФ".
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