Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» в 23-й раз в истории стал чемпионом Турции официально

30 Мая 2023 • 22:11 Комментировать
Галатасарай
...
Фенербахче
04.06 19:00

Стамбульский «Галатасарай» вечером 30 мая разгромил на выезде столичный «Анкарагюджю» - 4:1.

Таким образом, «львы» стали недосягаемы в турнирной таблице для ближайшего преследователя и принципиального соперника «Фенербахче». Перед последним туром у «Галатасарая» 82 балла и пятиочковый отрыв от второго места.

Чемпионство стало для турецкого гранда уже 23-м в истории. По этому показателю «львам» нет равных, они опережают «Фенербахче» уже на четыре титула. 16 чемпионств у «Бешикташа».

Напомним, что в прошлом году чемпионом Турции стал «Трабзонспор» (семь титулов в истории).

По разу чемпионами Турции становились «Бурсаспор» и «Истанбул Башакшехир».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ ФЕНЕРБАХЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Гиресунспор Гиресунспор
Трабзонспор Трабзонспор
2
4
2.60 3.55 2.55
Видео
Окончен
Сивасспор Сивасспор
Коньяспор Коньяспор
1
0
2.47 3.45 2.75
Видео
Окончен
Анкарагюджю Анкарагюджю
Галатасарай Галатасарай
1
4
5.60 4.50 1.51
Видео
Окончен
Аланьяспор Аланьяспор
Касымпаша Касымпаша
1
3
2.47 3.50 2.70
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Антальяспор Антальяспор
2
0
1.50 4.50 5.80
Видео
Окончен
Истанбулспор Истанбулспор
Адана Демирспор Адана Демирспор
0
2
3.20 3.70 2.11
Видео
Окончен
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
Кайсериспор Кайсериспор
2
0
2.37 3.50 2.85
Видео
Окончен
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Газиантеп Газиантеп
3
0
Видео
Окончен
Хатайспор Хатайспор
Умраниеспор Умраниеспор
0
3
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Мая
22:25 · Турция
Икарди забил свой 20-й гол в чемпионате Турции
22:21 · Турция
Клуб Оздоева победил в первом матче после ухода Пирло
22:11 · Турция
«Галатасарай» в 23-й раз в истории стал чемпионом Турции официально
29 Мая
14:48 · Россия. Премьер-лига
У Карпукаса есть вариант в Европе – известен клуб
27 Мая
00:02 · Италия. Серия А
На Паредеса появился новый претендент слухи
26 Мая
22:44 · Германия. Бундеслига
«Галатасарай» нацелился на игрока дортмундской «Боруссии»
20:43 · Турция
Источник: Мертенс остаётся в «Галатасарае» слухи
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» готов перебить предложение «Арсенала» по молодому французу
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» следит за игроком «Фенербахче» 1
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на молодого французского защитника
14:33 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возвращение Соу в «Ростов»
12:27 · Турция
Пирло сообщил, что остался без клуба
08:49 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги может сменить Пирло в турецком клубе
25 Мая
23:29 · Турция
Определились финалисты Кубка Турции
21:43 · Испания. Ла Лига
Лучший бомбардир «Хетафе» Унал порвал крестообразные связки
Все новости
Рекомендуем