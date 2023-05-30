Стамбульский «Галатасарай» вечером 30 мая разгромил на выезде столичный «Анкарагюджю» - 4:1.

Таким образом, «львы» стали недосягаемы в турнирной таблице для ближайшего преследователя и принципиального соперника «Фенербахче». Перед последним туром у «Галатасарая» 82 балла и пятиочковый отрыв от второго места.

Чемпионство стало для турецкого гранда уже 23-м в истории. По этому показателю «львам» нет равных, они опережают «Фенербахче» уже на четыре титула. 16 чемпионств у «Бешикташа».

Напомним, что в прошлом году чемпионом Турции стал «Трабзонспор» (семь титулов в истории).

По разу чемпионами Турции становились «Бурсаспор» и «Истанбул Башакшехир».