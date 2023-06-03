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Монтелла может стать тренером «Фенербахче»

03 Июня 2023 • 03:47 Комментировать
Галатасарай
...
Фенербахче
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04.06 19:00

Итальянский специалист Винченцо Монтелла может стать наставником «Фенербахче», стамбульский клуб рассматривает такую возможность. Сейчас Монтелла тренирует другой клуб из Турции - «Адана Демирспор», но его контракт с клубом истекает уже через четыре недели - тридцатого июня.

Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, «Фенербахче» уже подготовил конкретное предложение для Монтеллы. В прошлом итальянский специалист, известный как «Аэроплан», работал в основном у себя на родине, в частности, с такими клубами, как «Фиорентина», «Сампдория» и даже «Милан». В то же время успел поработать и в испанской «Севилье».

 

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Фенербахче Винченцо Монтелла
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ГАЛАТАСАРАЙ ФЕНЕРБАХЧЕ
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