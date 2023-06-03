Президент «Фенербахче» не захотел ужинать с коллегой из «Галатасарая»

Турецкий «Галатасарай» вернул себе чемпионский титул в турецкой Суперлиге, команда не выигрывала с 2019 года. Любопытно, но в следующем туре команда сыграет с «Фенербахче», своим злейшим конкурентом - это случится четвертого июня, в воскресенье.

Накануне президент «Галатасарая» Дурсун Озбек пригласил своего коллегу Али Коша из «Фенербахче» поужинать вместе и оотметить завершение сезона, однако Кош отказался от приглашения.

Это стало своеобразным ответом на запрос «Галатасарая» в турецкую федерацию футбола с просьбой получить кубок уже сейчас и организовать церемонию награждения прямо перед матчем с «Фенербахче».