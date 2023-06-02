«Галатасарай» претендует на футболиста «Интера»

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей стал трансферной целью «Галатасарая».

Нидерландец получал от «нерадзурри» предложения по новому контракту, но пока так и не достиг договорённости в клубом. Действующее соглашение де Врея истекает по окончании сезона, и «Галатасарай» стремится переманить 31-летнего футболиста в качестве свободного агента, докладывает Sports Digitale. Агент центрбека Федерико Пасторелло на днях был в Стамбуле, где обсудил с представителями турецкого гранда потенциальное сотрудничество.

Стефан де Врей провёл 37 матчей за «Интер» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом.