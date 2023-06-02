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Чемпионат Италии. Серия А

«Галатасарай» претендует на футболиста «Интера»

02 Июня 2023 • 03:30 Комментировать
Торино
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Интер Милан
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03.06 19:30

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей стал трансферной целью «Галатасарая».

Нидерландец получал от «нерадзурри» предложения по новому контракту, но пока так и не достиг договорённости в клубом. Действующее соглашение де Врея истекает по окончании сезона, и «Галатасарай» стремится переманить 31-летнего футболиста в качестве свободного агента, докладывает Sports Digitale. Агент центрбека Федерико Пасторелло на днях был в Стамбуле, где обсудил с представителями турецкого гранда потенциальное сотрудничество.

Стефан де Врей провёл 37 матчей за «Интер» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Интер Милан Стефан Де Врей трансферы футбола - лето 2023
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