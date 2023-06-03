Аллегри: «Будем планировать будущее, когда узнаем, в каком еврокубке нам предстоит выступать»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о планах клуба.

В воскресенье туринцы проведут заключительный матч сезона против «Удинезе». Перед финальным туром Серии А команда занимает седьмую строчку, которая даёт путёвку в Лигу конференций, но ещё может финишировать на шестой или пятой позиции, что позволит выступить в Лиге Европы.

«Мы подводим итоги после завершения каждого сезона. Всегда есть ошибки – без этого никуда. Конечно, мы могли выступить лучше. Постараемся прибавить в следующем сезоне.

Прежде чем составлять планы, мы должны узнать, в каком из еврокубков нам предстоит сыграть. Сейчас нам нужно думать о последнем матче», – приводит Football Italia слова Аллегри.