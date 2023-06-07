«Галатасарай» готов подписать защитника «Ювентуса»

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро заинтересовал турецкий «Галатасарай».

Ожидалось, что бразилец продлит контракт с туринским клубом, однако официальное подтверждение пока так и не появилось. На 32-летнего латераля претендует «Галатасарай», готовый предложить ему договор, рассчитанный до 2025 года. Турецкий гранд проявлял интерес к футболисту ещё в январе.

Действующее соглашение Алекса Сандро с «Ювентусом» рассчитано до конца сезона-2023/24. В прошедшей кампании игрок отметился двумя результативными передачами в 37 поединках за «бьянконери» во всех соревнованиях.