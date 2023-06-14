Аллегри продолжит работу в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сохранит свой пост на следующий сезон.

Будущее рулевого подверглось серьёзным сомнениям в концовке завершившейся кампании, по итогам которой «бьянконери» не завоевали ни одного трофея и не смогли добыть путёвку в Лигу чемпионов. По информации журналиста Франко Леонетти, руководство «Ювентуса» уже обсуждает с Аллегри трансферные цели клуба, что подтверждает намерение «старой синьоры» продолжать сотрудничество с наставником в новом сезоне.

Контракт Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года. На специалиста претендовал саудовский «Аль-Хиляль», однако тот отклонил предложение.