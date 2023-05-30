Названа сумма возможного трансфера Пулишича в «Ювентус»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич близок к переходу в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб намерен продать 24-летнего американца для улучшения своей ситуации в плане финансового фейр-плей. Фаворитом в гонке за вингером считается туринский клуб.

По сведениям ESPN, «Челси» готов отпустить Пулишича в «Ювентус». «Синие» могут выручить за своего игрока около 20 миллионов евро.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2024 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и стал автором двух результативных передач.