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Чемпионат Италии. Серия А

С «Ювентуса» больше не будут снимать очки

30 Мая 2023 • 15:28 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
04.06 22:00

Недавно с «Ювентуса» сняли 10 очков в итальянском чемпионате за финансовые нарушения со стороны клуба. В рамках второго судебного разбирательства дальнейшего снятия очков не будет. Клуб пошёл на сделку о признании вины и отделался штрафом в 718 240 евро. Об этом рассказывают итальянские СМИ.

Перед последним туром «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Массимилиано Аллегри в следующем сезоне выступит в еврокубках – либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций.

В последнем туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет против «Удинезе» на поле соперника. Игра пройдёт 4 июня. 

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Ювентус
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УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
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