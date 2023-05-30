С «Ювентуса» больше не будут снимать очки

Недавно с «Ювентуса» сняли 10 очков в итальянском чемпионате за финансовые нарушения со стороны клуба. В рамках второго судебного разбирательства дальнейшего снятия очков не будет. Клуб пошёл на сделку о признании вины и отделался штрафом в 718 240 евро. Об этом рассказывают итальянские СМИ.

Перед последним туром «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Массимилиано Аллегри в следующем сезоне выступит в еврокубках – либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций.

В последнем туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет против «Удинезе» на поле соперника. Игра пройдёт 4 июня.