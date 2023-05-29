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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Грустно это говорить, но наш сезон закончился в матче против «Севильи»

29 Мая 2023 • 09:39 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
04.06 20:30

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри до сих пор не может оправиться от вылета своей команды из Лиги Европы. Напомним, «старая синьора» недавно уступила в полуфинале «Севилье», которая в решающем матче турнира скоро сыграет с «Ромой».

«Грустно это говорить, но наш сезон закончился в матче против «Севильи». После этой игры у нас закончилась ментальная энергия. В матче с «Миланом» нам не хватило концентрации, из-за чего Жиру забил победный гол. Мы вполне могли избежать этот мяч», – заявил Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Массимилиано могут уволить по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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