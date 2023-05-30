«Ювентус» может заменить Влаховича другим форвардом из Серии А

Туринский «Ювентус» определился с нападающим, которым хочет заменить Душана Влаховича. По информации от Tuttomercato, команда Массимилиано Аллегри положила глаз на перспективного форварда «Аталанты» Расмуса Хёйлунна, который в данный момент интересен многим топ-клубам Европы.

Отмечается, что «Ювентус» уже связался с «Аталантой» для обсуждения потенциального трансфера. Напомним, Влахович хочет покинуть «старую синьору» ближайшим летом. Желание игрока подкрепилось после того, как его команда не смогла завоевать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к Хёйлунну проявляет «Манчестер Юнайтед». 20-летний Расмус в этом сезоне забил 8 голов в Серии А.