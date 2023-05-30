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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может заменить Влаховича другим форвардом из Серии А

30 Мая 2023 • 12:04 Комментировать
Аталанта
...
Монца
04.06 22:00

Туринский «Ювентус» определился с нападающим, которым хочет заменить Душана Влаховича. По информации от Tuttomercato, команда Массимилиано Аллегри положила глаз на перспективного форварда «Аталанты» Расмуса Хёйлунна, который в данный момент интересен многим топ-клубам Европы.

Отмечается, что «Ювентус» уже связался с «Аталантой» для обсуждения потенциального трансфера. Напомним, Влахович хочет покинуть «старую синьору» ближайшим летом. Желание игрока подкрепилось после того, как его команда не смогла завоевать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к Хёйлунну проявляет «Манчестер Юнайтед». 20-летний Расмус в этом сезоне забил 8 голов в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Душан Влахович Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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АТАЛАНТА МОНЦА
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