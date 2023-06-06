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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, во сколько «Ювентусу» обойдётся увольнение Аллегри слухи

06 Июня 2023 • 20:07 Комментировать
Удинезе
0:1
Ювентус
окончен

Увольнение главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может дорого обойтись клубу.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, «Ювентус» рискует потратить около 43 миллионов евро на увольнение Массимилиано Аллегри и его тренерского штаба. В настоящий момент будущее тренера остается неопределенным.

У Аллегри осталось два года по контракту с «Ювентусом».

Учитывая финансовые трудности «Ювентуса», которые обострятся из-за отсутствия выступлений в Лиге чемпионов в следующем сезоне, неясно, может ли клуб позволить себе уволить тренера.

Сам Аллегри недавно подтвердил, что не ведет переговоры о прекращении контракта со «старой синьорой».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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