«Удинезе» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 38-го тура чемпионата Италии по футболу «Удинезе» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Удинезе - Ювентус
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Протокол игры
Сильвестри Марко•Абанква Джеймс•Перес Неуэн•Гессанд Аксель•Перейра Роберто•Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Ловрич Санди•Удоги Дестини•Товен Флорьян•Гомеш Бету
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бонуччи Леонардо•Данило Луис•Куадрадо Хуан•Миретти Фабио•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Кьеза Федерико•Милик Аркадиуш
04 июня. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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