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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария был удивлён решением «Ювентуса» не продлевать его контракт

31 Мая 2023 • 22:21 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
04.06 22:00

«Ювентус» огорчил вингера Анхеля ди Марию.

В туринском клубе решили не продлевать контракт 35-летнего игрока, в то время как действующий договор завершится по окончании сезона. Сам аргентинец, узнав об этом, был удивлён, докладывает журналист Ромео Агрести. Ди Мария хотел остаться в «Ювентусе» и надеялся провести в Италии ещё один сезон.

Анхель ди Мария принял участие в 39 матчах команды Массимилиано Аллегри в нынешней кампании, став автором восьми забитых мячей и семи результативных передач. Цвета «бьянконери» футболист защищает с лета прошлого года. Ранее он выступал за «Пари Сен-Жермен».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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УДИНЕЗЕ ЮВЕНТУС
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