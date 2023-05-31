Ди Мария был удивлён решением «Ювентуса» не продлевать его контракт

«Ювентус» огорчил вингера Анхеля ди Марию.

В туринском клубе решили не продлевать контракт 35-летнего игрока, в то время как действующий договор завершится по окончании сезона. Сам аргентинец, узнав об этом, был удивлён, докладывает журналист Ромео Агрести. Ди Мария хотел остаться в «Ювентусе» и надеялся провести в Италии ещё один сезон.

Анхель ди Мария принял участие в 39 матчах команды Массимилиано Аллегри в нынешней кампании, став автором восьми забитых мячей и семи результативных передач. Цвета «бьянконери» футболист защищает с лета прошлого года. Ранее он выступал за «Пари Сен-Жермен».