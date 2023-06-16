«Тоттенхэм» близок к выкупу Кулушевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» и «Ювентус» вот-вот согласуют условия трансфера Деяна Кулушевски.

Аренда атакующего полузащитника, продлившаяся полтора года, подходит к концу, однако «шпоры», как известно, хотели бы подписать шведа на постоянной основе. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры со «старой синьорой» проходят успешно и стремительно прогрессируют. Всё идёт к тому, что уже в скором времени клубы договорятся о сделке – сумма перехода 23-летнего футболиста составит порядка 30 млн евро.

Деян Кулушевски провёл в общей сложности 57 матчей за «Тоттенхэм», записав себе в актив семь забитых мячей и 16 результативных передач.