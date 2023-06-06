«Ювентус» опубликовал заявление о выходе из Суперлиги

«Ювентус» начинает переговоры о возможном выходе из проекта Суперлиги.

На сайте туринского клуба было опубликовано заявление, в котором говорится, что «Ювентус» собирается выйти из Суперлиги.

«Ювентус» официально объявляет, что направил сообщение двум другим клубам, которые, как и «Ювентус», не отказались от участия в проекте Суперлиги (футбольные клубы «Барселона» и «Реал» Мадрид), с целью начать обсуждения между тремя клубами относительно возможного выхода «Ювентуса» из проекта Суперлиги», – говорится в заявлении.

Клуб сообщил, что после проведения переговоров и оценки данного вопроса будут предприняты все необходимые юридические шаги в соответствии с законодательством.