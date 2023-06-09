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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не будет выкупать Милика слухи

09 Июня 2023 • 18:21 Комментировать
Аяччо
1:0
Марсель
окончен

«Ювентус» отказывается от планов по приобретению нападающего «Марселя» Арека Милика.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, это связано позицией «Марселя». Утверждается, что французский клуб не собирается снижать запрашиваемую цену.

Романо добавляет, что «Ювентус» принял решение не активировать опцию выкупа нападающего за 7 миллионов евро. Несмотря на готовность «Марселя» продать Милика, он не согласен на цену ниже.

Минувший сезон Милик провел в аренде в «Ювентусе». Он провел на поле 41 матч, в котором забил 9 голов и отдал одну результативную передачу. 

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Ювентус Марсель Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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