«Ювентус» не намерен продлевать контракт Федерико Кьезы на запрашиваемых условиях.

Нынешний договор вингера со «старой синьорой» рассчитан до середины 2025 года. Согласно информации издания La Gazzetta dello Sport, Кьеза хочет зарабатывать около 8 млн евро в год по условиям нового соглашения – «Ювентус» не готов выполнить такое требование.

Слухи связывают 25-летнего футболиста с уходом из туринского клуба. Интерес к Федерико Кьезе приписывается английским «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость итальянца в 40 млн евро.