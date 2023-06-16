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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не готов удовлетворить требования Кьезы по новому контракту слухи

16 Июня 2023 • 02:50 Комментировать
Удинезе
0:1
Ювентус
окончен

«Ювентус» не намерен продлевать контракт Федерико Кьезы на запрашиваемых условиях.

Нынешний договор вингера со «старой синьорой» рассчитан до середины 2025 года. Согласно информации издания La Gazzetta dello Sport, Кьеза хочет зарабатывать около 8 млн евро в год по условиям нового соглашения – «Ювентус» не готов выполнить такое требование.

Слухи связывают 25-летнего футболиста с уходом из туринского клуба. Интерес к Федерико Кьезе приписывается английским «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость итальянца в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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