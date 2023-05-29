«Ювентус» может арендовать Скамакку на следующий сезон

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может вернуться в Италию в следующем сезоне. По информации от журналиста Даниэля Лонго, форвард интересен туринскому «Ювентусу», который готов арендовать игрока на один сезон.

Напомним, прошлым летом Скамакка покинул «Сассуоло» ради перехода в «Вест Хэм», где не смог адаптироваться к английскому футболу. 24-летний Джанлука обошёлся «молотобойцам» в 36 миллионов евро.

Четвёртый самый дорогой футболист в истории «Вест Хэма» в этом сезоне отметился всего тремя голами в Английской премьер-лиге. При этом Скамакка провёл в турнире 16 матчей.