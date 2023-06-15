Кулушевски хочет остаться в «Тоттенхэме», игрок согласовал с клубом долгосрочный контракт

Полузащитник Деян Кулушевски намерен продолжить выступления в «Тоттенхэме».

23-летний футболист с января прошлого года защищал цвета «шпор» на правах аренды из «Ювентуса». Известно, что лондонцы заинтересованы в выкупе шведа, однако не готовы платить требуемую туринцами сумму. По обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, сам Кулушевски твёрдо настроен остаться в «Тоттенхэме». Игрок предварительно согласовал с клубом условия контракта – сделка рассчитана до 2028 года. Осталось лишь получить одобрение на продажу от «старой синьоры».

В завершившемся сезоне Деян Кулушевски записал на свой счёт два гола и восемь ассистов в 37 матчах.