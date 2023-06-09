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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» договорился с полузащитником сборной Италии слухи

09 Июня 2023 • 22:30 Комментировать
Сассуоло
1:3
Фиорентина
окончен

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези дал согласие на переход в «Ювентус».

В числе претендентов на 23-летнего игрока сборной Италии назывались миланский «Интер» и представители Английской премьер-лиги, однако «Ювентус», похоже, вырвался вперёд в борьбе за хавбека. По сведениям Tuttosport, туринцы полностью согласовали с Фраттези условия сотрудничества. Теперь руководству «старой синьоры» предстоит договориться с «Сассуоло» – такие попытки будут предприняты в ближайшее время.

Контракт Давиде Фраттези с «Сассуоло» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
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