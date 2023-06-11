Чинквини: «Я не верю в то, что «Фиорентина» хочет вернуть Кокорина»

Бывший менеджер российской национальной команды Оресте Чинквини высказался о возможности Александра Кокорина вернуться в «Фиорентину».

«Я не верю в то, что «Фиорентина» хочет вернуть Кокорина. С большой долей вероятности Винченцо Итальяно останется в клубе на следующий сезон. Мы с ним неплохо знакомы, и я могу сказать, что у Винченцо не самое лучшее мнение о Кокорине», — заявил итальянский функционер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, Александр выступал в прошедшем сезоне в среднем по силе чемпионате, также отметив веру в дальнейшее выступление форварда в другом европейском клубе.

Напомним, что Александр Кокорин в прошлой кампании выиграл чемпионат Кипра в составе «Ариса», забив 13 голов при шести ассистах в 30 матчах во всех турнирах.