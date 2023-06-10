Спаллетти назвал подходящего тренера для «Наполи»

Лучано Спаллетти рассказал, кто мог бы успешно заменить его у руля «Наполи».

Неаполитанцы под руководством Спаллетти впервые за 33 года выиграли Скудетто, однако незадолго до окончания сезона стало известно, что наставник покинет клуб – он планирует взять годичный отпуск.

«Наполи» ведёт поиски замены Спаллетти, и сам специалист поддержал кандидатуру Винченцо Итальяно, ныне возглавляющего «Фиорентину»: «Итальяно может быть правильным выбором, если учитывать то, в какой футбол играют его команды. За него говорят и результаты: выход в финал Лиги конференций и Кубка Италии – серьёзное достижение. Де Лаурентис уже доказал, что способен выбирать подходящих тренеров», – цитирует Football Italia Спаллетти.