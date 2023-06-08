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Чемпионат Италии. Серия А

Брат Софьяна Амрабата рассказал о планах футболиста

08 Июня 2023 • 12:53 Комментировать
Сассуоло
1:3
Фиорентина
окончен

Нордин Амрабат, брат полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, поделился информацией о планах хавбека «фиалок».

«Софьян в «Вест Хэмк»? Нет, он хочет подняться на более высокий уровень, и его желание — играть в Испании. В «Барселоне» он занимает высокое место в списке претендентов, но вы знаете финансовое положение «Барсы». Есть и другие клубы, заинтересованные в Софьяне», — заявил игрок афинского АЕКа, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года, а на прошедшем чемпионате мира марокканец был одним из лидеров сенсационных полуфиналистов турнира. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.

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Нордин Амрабат Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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