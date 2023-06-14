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Чемпионат Италии. Серия А

Селюк — о Кокорине: «Футболиста с зарплатой в 2 миллиона евро никто не купит»

14 Июня 2023 • 17:12 Комментировать
Сассуоло
1:3
Фиорентина
окончен

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб собирается продать Кокорина. Напомним, минувший сезон 32-летний нападающий провёл в кипрском «Арисе» на правах аренды.  

Селюк считает, что никто не захочет покупать Кокорина, а «Фиорентине» будет выгоднее отпустить российского футболиста бесплатно.

«Футболиста с зарплатой в районе 2 миллиона евро никто не купит. Точно знаю, что в «Арисе» Александру платили 500 тысяч евро, а остальное ему выплачивала «Фиорентина». Если итальянцы избавятся от него и сэкономят больше 2 миллионов евро, учитывая налоги, то они будут счастливы», — цитирует Селюка «Спорт КП».

В прошедшем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 30 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что нападающий был признан лучшим игроком минувшего розыгрыша чемпионата Кипра. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего футболиста сборной России в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Дмитрий Селюк
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