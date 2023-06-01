«Интер» запланировал трансфер полузащитника сборной Италии

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези может перебраться в «Интер».

23-летний игрок стал одной из главных трансферных целей «нерадзурри» и первые переговоры с «Сассуоло», как ожидается, пройдут вскоре после финала Лиги чемпионов, докладывает Gazzetta dello Sport. Фраттези рассматривается как потенциальная замена Марсело Брозовича, на которого претендуют «ПСЖ» и «Ньюкасл». «Сассуоло» оценивает свою звезду в 40 млн евро, но «Интер» может снизить стоимость, включив в сделку кого-то из своих игроков.

Давиде Фраттези стал автором семи забитых мячей в 36 матчах нынешнего розыгрыша Серии А. В его активе также четыре поединка за национальную сборную Италии.