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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» запланировал трансфер полузащитника сборной Италии

01 Июня 2023 • 21:44 Комментировать
Сассуоло
...
Фиорентина
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Через 23 ч. 10 мин.

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези может перебраться в «Интер».

23-летний игрок стал одной из главных трансферных целей «нерадзурри» и первые переговоры с «Сассуоло», как ожидается, пройдут вскоре после финала Лиги чемпионов, докладывает Gazzetta dello Sport. Фраттези рассматривается как потенциальная замена Марсело Брозовича, на которого претендуют «ПСЖ» и «Ньюкасл». «Сассуоло» оценивает свою звезду в 40 млн евро, но «Интер» может снизить стоимость, включив в сделку кого-то из своих игроков.

Давиде Фраттези стал автором семи забитых мячей в 36 матчах нынешнего розыгрыша Серии А. В его активе также четыре поединка за национальную сборную Италии.

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САССУОЛО ФИОРЕНТИНА
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