Фраттези: «Я не готов к переезду в Англию»

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Давиде Фраттези прокомментировал интерес к себе со стороны представителей Английской премьер-лиги.

23-летний игрок признавался, что хотел бы однажды попробовать силы в чемпионате Англии, и некоторые клубы АПЛ, по слухам, готовы купить хавбека уже этим летом.

«Переход английский клуб? Я уже сообщил «Сассуоло», что пока, честно говоря, не считаю такой шаг оптимальным. Сейчас я не готов ехать за границу. Я предпочитаю остаться в Серии А – таков мой приоритет», – цитирует Фраттези инсайдер Фабрицио Романо.

Основными претендентами на футболиста считаются «Интер» и «Ювентус».