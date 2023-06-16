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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фраттези: «Я не готов к переезду в Англию»

16 Июня 2023 • 00:58 Комментировать
Сассуоло
1:3
Фиорентина
окончен

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Давиде Фраттези прокомментировал интерес к себе со стороны представителей Английской премьер-лиги.

23-летний игрок признавался, что хотел бы однажды попробовать силы в чемпионате Англии, и некоторые клубы АПЛ, по слухам, готовы купить хавбека уже этим летом.

«Переход английский клуб? Я уже сообщил «Сассуоло», что пока, честно говоря, не считаю такой шаг оптимальным. Сейчас я не готов ехать за границу. Я предпочитаю остаться в Серии А – таков мой приоритет», – цитирует Фраттези инсайдер Фабрицио Романо.

Основными претендентами на футболиста считаются «Интер» и «Ювентус».

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Сборная Италии Сассуоло Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
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