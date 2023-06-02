«Фиорентина» на мажорной ноте завершила для себя чемпионат Италии

Первыми завершили чемпионат Италии «Сассуоло» и «Фиорентина». И если хозяева почти не угрожали чужим воротам, то «фиалки» постоянно искали счастья впереди. Уже в первой атаке второго тайма Артур Кабрал добавил мяч в сетку после прерванного голкипером прострела. Доменико Берарди запорол два супершанса, и тут же Кабрал сыграл рукой у своих ворот - пенальти, и Берарди его уверенно реализовал. Риккардо Сапонара от радиуса штрафной запустил мяч в девятку, принеся три очка гостям. Автор второго гола ассистировал Николасу Гонсалесу, который замкнул дальнюю штангу - 3:1.

«Фиорентина» вышла на чистое восьмое место, соперник - 13-й.