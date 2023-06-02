«Фиорентина» на мажорной ноте завершила для себя чемпионат Италии

Первыми завершили чемпионат Италии «Сассуоло» и «Фиорентина». И если хозяева почти не угрожали чужим воротам, то «фиалки» постоянно искали счастья впереди. Уже в первой атаке второго тайма Артур Кабрал добавил мяч в сетку после прерванного голкипером прострела. Доменико Берарди запорол два супершанса, и тут же Кабрал сыграл рукой у своих ворот - пенальти, и Берарди его уверенно реализовал. Риккардо Сапонара от радиуса штрафной запустил мяч в девятку, принеся три очка гостям. Автор второго гола ассистировал Николасу Гонсалесу, который замкнул дальнюю штангу - 3:1.
«Фиорентина» вышла на чистое восьмое место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|46'Кабрал Артур (0:1)
|(1:1) Берарди Доменико71'
|79'Сапонара Риккардо (1:2)
|83'Гонсалес Николас (1:3)
Руссо Алессандро•Тольян Йереми•Нето Руан 55'• 81'Феррари Джанмарко46' (Романья Филиппо (46') •Рожерио да Силва• 87'Харрауи Абдау•Лопес Максим58' (Байрами Недим (58') •Энрике Матеус•Берарди Доменико 32'84' (Мюлдюр Мерт (84') •Пинамонти Андреа75' (Марчицца Риккардо (75') •Сейде Эмиль Конрадсен58' (Дефрель Грегоре (58')
Черофолини Микеле•Додо Домилсон72' (Венути Лоренцо (72') •Мартинес Лукас II•Раньери Лука• 32'Терзич Алекса• 7'Кастровилли Гаэтано•Амрабат Софьян82' (Бьянко Алессандро (82') •Дункан Альфред58' (Бонавентура Джакомо (58') •Иконе Жонатан73' (Сапонара Риккардо (73') •Кабрал Артур• 70'Куаме Кристиан 45'57' (Гонсалес Николас (57')
02 июня. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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