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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» на мажорной ноте завершила для себя чемпионат Италии

02 Июня 2023 • 23:22 Комментировать
Сассуоло
1:3
Фиорентина
окончен

Первыми завершили чемпионат Италии «Сассуоло» и «Фиорентина». И если хозяева почти не угрожали чужим воротам, то «фиалки» постоянно искали счастья впереди. Уже в первой атаке второго тайма Артур Кабрал добавил мяч в сетку после прерванного голкипером прострела. Доменико Берарди запорол два супершанса, и тут же Кабрал сыграл рукой у своих ворот - пенальти, и Берарди его уверенно реализовал. Риккардо Сапонара от радиуса штрафной запустил мяч в девятку, принеся три очка гостям. Автор второго гола ассистировал Николасу Гонсалесу, который замкнул дальнюю штангу - 3:1.

«Фиорентина» вышла на чистое восьмое место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Сассуоло1:3Фиорентина
  46'Кабрал Артур (0:1)
(1:1) Берарди Доменико71'  
  79'Сапонара Риккардо (1:2)
  83'Гонсалес Николас (1:3)
Руссо АлессандроТольян ЙеремиНето Руан  55'  81'Феррари Джанмарко 46' (Романья Филиппо ( 46') Рожерио да Силва  87'Харрауи АбдауЛопес Максим 58' (Байрами Недим ( 58') Энрике МатеусБерарди Доменико  32' 84' (Мюлдюр Мерт ( 84') Пинамонти Андреа 75' (Марчицца Риккардо ( 75') Сейде Эмиль Конрадсен 58' (Дефрель Грегоре ( 58')
Запасные: Пеголо ДжанлукаЦортеа НадирФраттези ДавидеЭрлич МартинОбьянг ПедроКонсильи Андреа
Черофолини МикелеДодо Домилсон 72' (Венути Лоренцо ( 72') Мартинес Лукас IIРаньери Лука  32'Терзич Алекса  7'Кастровилли ГаэтаноАмрабат Софьян 82' (Бьянко Алессандро ( 82') Дункан Альфред 58' (Бонавентура Джакомо ( 58') Иконе Жонатан 73' (Сапонара Риккардо ( 73') Кабрал Артур  70'Куаме Кристиан  45' 57' (Гонсалес Николас ( 57')
Запасные: Миленкович НиколаРоша Игор IIМандрагора РоландоСоттиль РикардоЙович ЛукаБрекало ЙосипТерраччиано ПьетроБираги Кристиано
02 июня. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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