Берарди вошёл в десятку лучших в истории Серии А по количеству голов за один клуб

В заключительном туре итальянского чемпионата Серии А «Сассуоло» проиграл «Фиорентине», но сумел забить благодаря удачно реализованному пенальти в исполнении Доменико Берарди.

Этот гол стал для итальянца 113-м в футболке «Сассуоло» за все время выступлений в Серии А, и Берарди вошел в десятку лучших в истории высшей серии итальянского футбола по этому параметру - количеству мячей за один конкретный клуб чемпионата. Сейчас он делит десятое место с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом, который свои 113 голов забил в составе «Наполи».

Напомним, что Доменико Берарди выступает в составе «Сассуоло» с 2012 года.