«Ювентус» уступает «Наполи» в борьбе за Итальяно

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно интересен двум грандам Серии А.

Как уже сообщалось, наставник может стать преемником Лучано Спаллетти в «Наполи». По данным журналиста Мирко ди Натале, на Итальяно также претендует «Ювентус». Будущее Массимилиано Аллегри остаётся неопределённым, и руководство «старой синьоры» уже занялось изучением кандидатуры нынешнего рулевого «фиалок». Впрочем, никаких переговоров пока не ведётся. «Наполи» имеет больше шансов в споре за наставника.

Основным кандидатом на должность главного тренера «Ювентуса» остаётся Игор Тудор, решивший покинуть «Марсель».