«Ювентус» переиграл «Удинезе», но остался седьмым

В последнем туре чемпионата Италии «Ювентус» гостил у «Удинезе» и мог подняться выше седьмого места в случае удачных результатов игрового дня. Туринцы доминировали, Леонардо Бонуччи после углового выиграл воздух и направил мяч в перекладину. И все же свой перевес гости воплотили в гол, Федерико Кьеза из пределов штрафной поразил дальний угол ворот. Аркадиуш Милик не смог отличиться только из-за чудесного сэйва голкипера.
1:0, туринцы едва не потеснили «Рому» с шестого места, но в параллельном матче соперник в итоге тоже победил.
Протокол игры
|68'Кьеза Федерико (0:1)
Сильвестри Марко•Абанква Джеймс59' (Кочетта Никола (59') •Перес Неуэн•Гессанд Аксель80' (Vivaldo (80') •Перейра Роберто•Самарджич Лазар•Уолас Соуза48' (Арслан Толгай-Али (48') • 88'Ловрич Санди•Удоги Дестини•Товен Флорьян80' (Бута Леонарду (80') •Гомеш Бету79' (Несторовски Илья (79') 89'
Щесны Войцех•Гатти Федерико• 39'Бонуччи Леонардо90' (Ругани Даниэле (90') •Данило Луис•Куадрадо Хуан•Миретти Фабио62' (Ди Мария Анхель (62') •Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип46' (Айлинг Самуэль (46') •Кьеза Федерико78' (Паредес Леандро (78') • 88'Милик Аркадиуш79' (Кин Мойзе (79')
04 июня. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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