«Ювентус» переиграл «Удинезе», но остался седьмым

В последнем туре чемпионата Италии «Ювентус» гостил у «Удинезе» и мог подняться выше седьмого места в случае удачных результатов игрового дня. Туринцы доминировали, Леонардо Бонуччи после углового выиграл воздух и направил мяч в перекладину. И все же свой перевес гости воплотили в гол, Федерико Кьеза из пределов штрафной поразил дальний угол ворот. Аркадиуш Милик не смог отличиться только из-за чудесного сэйва голкипера.

1:0, туринцы едва не потеснили «Рому» с шестого места, но в параллельном матче соперник в итоге тоже победил.