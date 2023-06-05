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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» переиграл «Удинезе», но остался седьмым

05 Июня 2023 • 00:00 Комментировать
Удинезе
0:1
Ювентус
окончен

В последнем туре чемпионата Италии «Ювентус» гостил у «Удинезе» и мог подняться выше седьмого места в случае удачных результатов игрового дня. Туринцы доминировали, Леонардо Бонуччи после углового выиграл воздух и направил мяч в перекладину. И все же свой перевес гости воплотили в гол, Федерико Кьеза из пределов штрафной поразил дальний угол ворот. Аркадиуш Милик не смог отличиться только из-за чудесного сэйва голкипера.

1:0, туринцы едва не потеснили «Рому» с шестого места, но в параллельном матче соперник в итоге тоже победил.

Протокол игры  
Удинезе0:1Ювентус
  68'Кьеза Федерико (0:1)
Сильвестри МаркоАбанква Джеймс 59' (Кочетта Никола ( 59') Перес НеуэнГессанд Аксель 80' (Vivaldo ( 80') Перейра РобертоСамарджич ЛазарУолас Соуза 48' (Арслан Толгай-Али ( 48'  88') Ловрич СандиУдоги ДестиниТовен Флорьян 80' (Бута Леонарду ( 80') Гомеш Бету 79' (Несторовски Илья ( 79'  89')
Запасные: Паделли ДаниэлеКастанавитч РиккардоПьяна ЭдоардоРуссо ДиегоЧентис АльбертоБасси Матео
Щесны ВойцехГатти Федерико  39'Бонуччи Леонардо 90' (Ругани Даниэле ( 90') Данило ЛуисКуадрадо ХуанМиретти Фабио 62' (Ди Мария Анхель ( 62') Локателли МануэльРабио АдриенКостич Филип 46' (Айлинг Самуэль ( 46') Кьеза Федерико 78' (Паредес Леандро ( 78'  88') Милик Аркадиуш 79' (Кин Мойзе ( 79')
Запасные: Алекс СандроРиччо АлессандроСерсанти АлессандроПинсольо КарлоПерин МаттиаБарбьери Томмазо
04 июня. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Ювентус Удинезе
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