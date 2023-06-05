Аллегри: «Я занял с «Ювентусом» третье место, и никто у меня этого не отнимет»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги сезона.

В поединке последнего тура Серии А туринцы обыграли «Удинезе» (1:0), финишировав в итоге на седьмой строчке в турнирной таблице. Без учёта десятиочкового штрафа команда набрала бы 72 очка, как и «Интер», финишировавший третьим.

«Я здесь лишь затем, чтобы поблагодарить команду и сотрудников за этот сезон. Я горжусь ими всеми.

Сезон завершился, мы все устали. Были ошибки, но были и позитивные моменты. Десятиочковый штраф – не наша вина. Я занял с командой третье место, и никто у меня этого не отнимет», – высказался в интервью Sky Sport наставник «бьянконери».