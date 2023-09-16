​Крауч рассмешил зрителей в прямом эфире, упав на поле

В субботу в пятом туре Премьер-лиги Англии играют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Незадолго до стартового свистка Джо Коул и Питер Крауч – эксперты TNT Sports – вышли в эфир со стадиона «Молинью». В какой-то момент они начали соревноваться по попаданию в перекладину с линии штрафной площади. Выполняя удар, Крауч поскользнулся и упал. Экс-игрок «Тоттенхэма», рост которого превышает два метра, начал смеяться и рассмешил остальных – Коула и, наверняка, зрителей.

Стоит сказать, что Питер Крауч находился на поле в обычной обуви с гладкой подошвой. В такой обуви выполнять удары по мячу на газоне непросто.