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Салах останется в «Ливерпуле»

06 Сентября 2023 • 23:17 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не переедет в Саудовскую Аравию в нынешнем году.

В подписании 31-летнего футболиста был заинтересован «Аль-Иттихад», по слухам, готовый заплатить до 200 млн евро. «Ливерпуль» отказывался от продажи, так как не желал терять ключевого игрока после закрытия трансферного окна в Англии. Судя по всему, саудовскому клубу так и не удастся провернуть громкую сделку в обозримом будущем: по данным журналиста Санти Ауны, сага подошла к концу – Салах продолжит выступать за «красных» как минимум до января.

Контракт египетского форварда с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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