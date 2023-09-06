Салах останется в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не переедет в Саудовскую Аравию в нынешнем году.

В подписании 31-летнего футболиста был заинтересован «Аль-Иттихад», по слухам, готовый заплатить до 200 млн евро. «Ливерпуль» отказывался от продажи, так как не желал терять ключевого игрока после закрытия трансферного окна в Англии. Судя по всему, саудовскому клубу так и не удастся провернуть громкую сделку в обозримом будущем: по данным журналиста Санти Ауны, сага подошла к концу – Салах продолжит выступать за «красных» как минимум до января.

Контракт египетского форварда с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.