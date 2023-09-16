​Педру Нету: «Мы должны быть агрессивнее»

В пятом туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» сразился с «Ливерпулем», «волки» открыли счет, но в итоге пропустили трижды и, разумеется, проиграли. Нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету считает, что его команда не действовала достаточно агрессивно против своего соперника.

- Мы должны быть агрессивнее и не пропускать столько против таких команд. Это крайне опасно. Мы доминировали в первом тайме, но не получили ни одного очка. Во второй половине игры у нас не было шансов. Очень сложно пропустить три мяча после такого удачного первого тайма, - цитирует слова Нету BBC Sport.