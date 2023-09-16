​Клопп высказался о попадании в стартовый состав 20-летнего защитника

В стартовом составе «Ливерпуля» на матч против «Вулверхэмптона» вышел защитник Джарелл Куанса. Рулевой «красных» Юрген Клопп дал комментарий по поводу выхода на поле 20-летнего футболиста.

«Его выход в старте - это важно, но мы стараемся придавать этому как можно меньше суеты, потому что в предсезонке и в двух играх, где он входил на замену, Куанса показал, насколько он хорош. Будем надеяться, что ему понравится сыграть с первых минут», - сказал Клопп TNT Sports.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.